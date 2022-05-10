修杰楷同款，Ralph Lauren Purple Label 絞染風亞麻混紡開襟衫7萬9800，全台限量3件。（RALPH LAUREN提供）
修杰楷同款，Ralph Lauren Purple Label 絞染風亞麻混紡開襟衫7萬9800，全台限量3件。（RALPH LAUREN提供）
謝欣穎同款，Ralph Lauren 亞麻巴里紗洋裝，7萬5800元。（RALPH LAUREN提供）
謝欣穎同款，Ralph Lauren 亞麻巴里紗洋裝，7萬5800元。（RALPH LAUREN提供）

在熱播台劇《華燈初上》中修杰楷、謝欣穎有默契地愛上同個男人，10日出席RALPH LAUREN 2022春夏新品鑑賞會活動，也展現出十足的默契。謝欣穎相中修杰楷身上的絞染風亞麻混紡開襟衫，作為520情人節禮物，當被問到是否願意花費約8萬為男友王柏傑添購時，一旁的修杰楷幫她回道「可以可以，用男生的卡，女生來刷。」至於身為演藝圈模範夫妻檔的修杰楷，母親節送老婆金色蟾蜍擺件，讓賈靜雯傻眼，他解釋「因為我們家有養一隻樹蛙，覺得放在旁邊蠻可愛的。」並表示平時送禮習慣讓人永遠記得，不過他也表示接下來520時會再補償老婆，「今天有看到一個馬鐙造型扣環小包，造型很特別、可愛，也很適合女生春夏使用。」

謝欣穎平時少嘗試搶眼的印花設計，但此次嘗試後考慮入手幾件，Ralph Lauren 絲質Ikat圖騰西裝外套6萬9800元、亞麻混紡長褲3萬9800元、亞麻巴里紗襯衫3萬800元。（RALPH LAUREN提供）
謝欣穎平時少嘗試搶眼的印花設計，但此次嘗試後考慮入手幾件，Ralph Lauren 絲質Ikat圖騰西裝外套6萬9800元、亞麻混紡長褲3萬9800元、亞麻巴里紗襯衫3萬800元。（RALPH LAUREN提供）
修杰楷平時春夏也會做類似的穿搭，襯衫偏愛挑選棉麻材質，Ralph Lauren Purple Label 亞麻條紋襯衫，1萬4380元、亞麻條紋長褲1萬7880元、 亞麻緹花襯衫1萬2080元。（RALPH LAUREN提供）
修杰楷平時春夏也會做類似的穿搭，襯衫偏愛挑選棉麻材質，Ralph Lauren Purple Label 亞麻條紋襯衫，1萬4380元、亞麻條紋長褲1萬7880元、 亞麻緹花襯衫1萬2080元。（RALPH LAUREN提供）

此次出席品牌於舉辦的頂級男裝支線Purple Label、女裝Collection系列的春夏新品鑑賞會，兩人分別換上兩套有渡假風情的服裝，讓他們直呼「好像置身義大利」，修杰楷今日穿搭以亞麻面料為主，材質輕透，在陽光下有點「透視感」讓他表示有點小害羞，「其實這種材質很適合台灣的氣候，尤其台北的天氣比較潮濕一點，平時春夏也會做類似的穿搭。」而謝欣穎也少見地穿上Collection系列中的強烈的印花圖騰服裝，「平時不太敢穿印花那麼搶眼的服裝，但今天穿上去發現好像蠻好搭的，之後可能會入手。」此次新品最想入手的便是，此次作為腰帶出場的印花絲巾，「因為絲巾蠻多穿搭的方式，像今天就把它當作腰帶，也可以當成髮帶，用途蠻多的。」

RALPH LAUREN 2022春夏新品鑑賞會，新品鑑賞會採預約制，可透過電話預約，位在圓山別邸。（RALPH LAUREN提供）
RALPH LAUREN 2022春夏新品鑑賞會，新品鑑賞會採預約制，可透過電話預約，位在圓山別邸。（RALPH LAUREN提供）
Ralph Lauren Welington 皮革帆布肩包，4萬8800元。（RALPH LAUREN提供）
Ralph Lauren Welington 皮革帆布肩包，4萬8800元。（RALPH LAUREN提供）
Ralph Lauren Collection 迷你RL50包款，5萬8000元。（RALPH LAUREN提供）
Ralph Lauren Collection 迷你RL50包款，5萬8000元。（RALPH LAUREN提供）

RALPH LAUREN 旗下頂級Purple Label及女裝Collection系列，並未在台設櫃，多以預約鑑賞會形式登台，此次品牌選址於擁有文藝、復古氣息的圓山別邸舉辦鑑賞會，分別在不同房間展示全新系列，本季春夏男裝部分以義大利科莫(Como)和西西里島度假勝地為靈感，運用頂級面料呈現奢華度假風格；女裝部分則以亞洲傳統文化為設計靈感，展現藝術性十足的異國風格造型。另外，讓修杰楷駐足最久的展間則是首次登台的Double RL系列，以90年代美國西部文化及美國19世紀工裝與軍裝為主，是不少復古愛好者心之所向。

謝欣穎偽出國 逛PRADA Tropico
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#修杰楷 #謝欣穎 #鑑賞會 #平時 #頂級