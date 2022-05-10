修杰楷同款，Ralph Lauren Purple Label 絞染風亞麻混紡開襟衫7萬9800，全台限量3件。（RALPH LAUREN提供）

謝欣穎同款，Ralph Lauren 亞麻巴里紗洋裝，7萬5800元。（RALPH LAUREN提供）

在熱播台劇《華燈初上》中修杰楷、謝欣穎有默契地愛上同個男人，10日出席RALPH LAUREN 2022春夏新品鑑賞會活動，也展現出十足的默契。謝欣穎相中修杰楷身上的絞染風亞麻混紡開襟衫，作為520情人節禮物，當被問到是否願意花費約8萬為男友王柏傑添購時，一旁的修杰楷幫她回道「可以可以，用男生的卡，女生來刷。」至於身為演藝圈模範夫妻檔的修杰楷，母親節送老婆金色蟾蜍擺件，讓賈靜雯傻眼，他解釋「因為我們家有養一隻樹蛙，覺得放在旁邊蠻可愛的。」並表示平時送禮習慣讓人永遠記得，不過他也表示接下來520時會再補償老婆，「今天有看到一個馬鐙造型扣環小包，造型很特別、可愛，也很適合女生春夏使用。」

謝欣穎平時少嘗試搶眼的印花設計，但此次嘗試後考慮入手幾件，Ralph Lauren 絲質Ikat圖騰西裝外套6萬9800元、亞麻混紡長褲3萬9800元、亞麻巴里紗襯衫3萬800元。（RALPH LAUREN提供）

修杰楷平時春夏也會做類似的穿搭，襯衫偏愛挑選棉麻材質，Ralph Lauren Purple Label 亞麻條紋襯衫，1萬4380元、亞麻條紋長褲1萬7880元、 亞麻緹花襯衫1萬2080元。（RALPH LAUREN提供）

此次出席品牌於舉辦的頂級男裝支線Purple Label、女裝Collection系列的春夏新品鑑賞會，兩人分別換上兩套有渡假風情的服裝，讓他們直呼「好像置身義大利」，修杰楷今日穿搭以亞麻面料為主，材質輕透，在陽光下有點「透視感」讓他表示有點小害羞，「其實這種材質很適合台灣的氣候，尤其台北的天氣比較潮濕一點，平時春夏也會做類似的穿搭。」而謝欣穎也少見地穿上Collection系列中的強烈的印花圖騰服裝，「平時不太敢穿印花那麼搶眼的服裝，但今天穿上去發現好像蠻好搭的，之後可能會入手。」此次新品最想入手的便是，此次作為腰帶出場的印花絲巾，「因為絲巾蠻多穿搭的方式，像今天就把它當作腰帶，也可以當成髮帶，用途蠻多的。」

RALPH LAUREN 2022春夏新品鑑賞會，新品鑑賞會採預約制，可透過電話預約，位在圓山別邸。（RALPH LAUREN提供）

Ralph Lauren Welington 皮革帆布肩包，4萬8800元。（RALPH LAUREN提供）

Ralph Lauren Collection 迷你RL50包款，5萬8000元。（RALPH LAUREN提供）

RALPH LAUREN 旗下頂級Purple Label及女裝Collection系列，並未在台設櫃，多以預約鑑賞會形式登台，此次品牌選址於擁有文藝、復古氣息的圓山別邸舉辦鑑賞會，分別在不同房間展示全新系列，本季春夏男裝部分以義大利科莫(Como)和西西里島度假勝地為靈感，運用頂級面料呈現奢華度假風格；女裝部分則以亞洲傳統文化為設計靈感，展現藝術性十足的異國風格造型。另外，讓修杰楷駐足最久的展間則是首次登台的Double RL系列，以90年代美國西部文化及美國19世紀工裝與軍裝為主，是不少復古愛好者心之所向。