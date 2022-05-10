俄烏戰爭逾2個月，俄羅斯9日在首都莫斯科紅場舉行勝利日閱兵，俄羅斯總統普丁的演講也引發各國關注。前民進黨立委郭正亮指出，普丁演講的基調，主要是在強調這場戰爭的正當性和原委，背後的總邏輯就是反納粹。

俄羅斯勝利日（Victory Day）閱兵儀式於莫斯科當地時間9日上午10時（台灣時間下午3時）左右登場，英國《衛報》（The Guardian）報導，普丁以二戰勝利77周年為開場白，隨即提到在烏克蘭的「特別軍事行動」。

宅神朱學恒10日晚間和郭正亮一起進行網路直播時表示，普丁的勝利日演講，好像什麼都沒講？郭則說，烏東戰場都還沒結束，要講什麼戰果？基本上普丁的演說只有兩個大內容，一個是他提到去年俄羅斯跟美國簽安全保障協議，但美國不願意，他認為這對俄羅斯造成威脅；另一個則是提到頓巴斯納粹越來越囂張。

郭正亮分析，普丁是在說，這場戰爭是被迫的、是有正當性的，「他主要講這，其他都沒有講」，還有就是闡述這個戰爭的原委，總邏輯就是反納粹。朱學恒說，所以就是回到最早勝利日的概念，反法西斯。

郭正亮指出，5月9日就是納粹投降日，且現在不只烏東還沒打完，5月12日還會發生事情，芬蘭要決定要不要加入北約，若芬蘭國會真的通過要申請加入北約，瑞典15日也會跟進。