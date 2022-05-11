1名網友上網詢問「賣過淫的女生，有辦法辨別出來嗎？」還問買淫女子有什麼特別思維與習慣？不少網友認為若女子平時無工作，卻有高消費能力就很有可能，不過專業老司機指出「性愛技巧好」才是共通點，「床上會有一些特殊技巧，知道特殊敏感帶」、「很多都在拍AV啊，自己巡一下」。

該名網友在PTT上發文問說「賣過淫的女生，有辦法辨別出來嗎？」他問其他網友如果女生有援交、賣淫過，有沒有什麼蛛絲馬跡可以看出來？通常該類女生有什麼思維、習慣？此外，接觸過賣淫的女生因為不需要工作技能，只靠天生本能，收入卻是多一般上班族非常多，讓原PO問「習慣了高收入後，她們會甘願過平淡無味的日子嗎？」

網友問「賣過淫的女生，有辦法辨別出來嗎？」還問買淫女有什麼思維與習慣？老司機說「性愛技巧好」是共通點，床上會有特殊技巧，知道敏感帶。（翻攝自PTT）

不少網友紛紛留言「包包特別多」、「你看她平常無所事事，但又常旅遊吃香喝辣」、「有氣無力，走路輕飄飄，香水味超重」、「看不出來，因為台灣賣過的比你想像中的多」、「只要看沒正常工作，卻常拿名牌包的就是」、「看工作外表」、「都去吃大餐、租好房、買包包」。

還有不少「老司機」指出看「性愛技巧」，留言稱「看收入與智商是否成比例，看性愛技巧」、「很多都在拍AV啊，自己巡一下」、「床上會有一些特殊技巧，知道特殊敏感帶」、「看她包包是不是放很多保險套，不就知道了」。