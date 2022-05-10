衛福部長陳時間稱7月不再公布確診數字，台北市長柯文哲10日表示，是否改成第四級傳染病他沒有意見，離7月還有2個月，好歹要先撐過去，現在他在想的是下周的洪峰。

柯文哲今午主持防疫記者會指出，這個病傳播速度快、致死率下降，要不要改第四級傳染病，很多東西不用自己發明，大概看WHO、歐美國家的狀況就可參考，台灣是世界地球村一員，不用自己發明，要不要降四級他沒有意見。

不過，柯文哲也表示，離7月還有2個月，好歹要先撐過去，現在他在想的是下周的洪峰，要先撐過去，因為人口在流動，疫情慢慢會傳染到中南部，如果醫療體系可以忍受就這樣撐過去，現在確診數量這麼多，確診者能安置就不錯了，中重症有醫院可以處理是底線，在底線前可按每個地方政府最適當的去做，不要風吹草動搞到風聲鶴立，太過影響經濟。

至於為何台灣買不到足夠又便宜的快篩劑，柯文哲說，在風頭上很難檢討快篩劑出了什麼問題，他也不知道發生什麼事，快篩劑不是自己會生產嗎？表示這段時間很多是外銷的，有訂單也沒辦法一下子停掉，國際上要買也是可以，恐怕還要過一段時間再回來檢討，現在他是當局者迷也看不懂。