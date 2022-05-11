雲林一名人夫發現妻子外遇，經常傳LINE給另名男子稱「好想你」、「在想你」等語，且妻子也坦承與該男曖昧3年，因此憤而提告向該男求償精神撫慰金。雲林地院審結，認為僅以該對話難以證明兩人關係踰矩，判敗訴。可上訴。

判決書指出，人夫主張與妻子於1993年結婚，而妻子卻與林姓男子私交過密，妻子經常傳送，「在想你、和你賴、等等去唱歌要穿漂亮的衣服、要穿得像明星一樣、見面再聊、好想你、那現在就出來呀」等語，兩人互動已超越一般男女正常交往分際。

人夫指出，且妻子曾向他坦承與林男曖昧3年，去過對方宿舍，妻子還無故離家出走4個月，讓他深感悲憤與屈辱，承受巨大精神痛苦，不滿配偶權遭侵害，遂向林男提告求償30萬元。

對此，林男承認人夫所提交的證據，的確為他與人妻的對話紀錄，但認為內容並未侵害人夫的配偶權。

斗六簡易庭審理時，認為對話紀錄僅能證明林男與人妻交情很好，屬於友人間表達關懷與想念的範圍，難以認定兩人有男女交往的親密行為，故判人夫敗訴。案經上訴，雲林地院重新勘驗證據，認定原判決無違誤，敗訴定讞。