大安港路左轉大安肉品市場的路口號誌非常明顯，用路人從遠處看紅綠燈時就會一併看到。（市議員吳敏濟提供）

大甲區大安港路與新政路交叉路口，待轉標誌被路樹與車輛遮蔽機車騎士不易察覺，民眾常綠燈左轉被警方開單；市議員吳敏濟11日邀交通局與大甲分局現勘研擬改善，要求紅綠燈旁應加設機車待轉標誌。交通局強調，將於下週五前改善完成，未改善前請警方執勤以勸導為主。

附近居民指出，大安港路與新政路交叉路口，待轉標誌設置地點並不理想，標誌附近常被路樹或停靠路邊的車輛遮住，當樹葉茂盛或中大型車輛停放路邊時，騎士從遠處根本無法察覺；標誌與號誌水平距離也過遠，用路人通常只會看紅綠燈號誌，外地民眾更無法看到樹葉遮住的二段式左轉標誌。

大安區李姓騎士抱怨說，騎車經過這個十字路口時，都以為綠燈能直接左轉，前幾天在此路口才被警察依未兩段式左轉開單，讓他感到很氣憤、也很無奈，當下並未看到待轉標誌，強烈質疑是政府設下的陷阱專門在搶錢，百姓求助無門只好向市議員陳情。

交通局表示，該路口待轉標誌位置確實不是很理想，將會儘快在下週五前依照議員建議改善完成，路樹部分也將請大甲區公所協助修剪，讓用路人能夠清楚辨識標誌。

大甲分局交通組長王貞惠說，該路段因車流量大，之前常發生機車左轉事故才會設置待轉標誌，在標誌改善完成前，警方將會實施柔性勸導，但仍呼籲用路人小心駕駛注意行車安全。吳敏濟要求交通局應重新檢討全市待轉標誌設置位置是否理想？讓用路人有一條安全回家的路。

二段式左轉號誌不清