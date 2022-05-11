自行快篩陽性處理辦法。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

居隔、自主隔離快篩陽性的處理辦法。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣社區篩檢站資訊。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣11日新增1444例新冠肺炎本土確診案例，分別為769名男性和675名女性，無症狀者1263人，約占87％。年齡從0-92歲，12歲以下168人，65歲以上74人，多數為18-64歲青壯年，約占78％。新竹縣目前居家隔離人數為1597人，居家照護人數為3213人。

1444例地區分布為竹北市593例、竹東鎮180例、湖口鄉262例、新豐鄉138例、新埔鎮58例、關西鎮59例、芎林鄉35例、橫山鄉16例、寶山鄉48例、北埔鄉12例、峨眉鄉8例、尖石鄉28例、五峰鄉7例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

新竹縣篩檢資訊：

一、購買實名制快篩試劑：民眾可至合約健保藥局或衛生所購買，新竹縣販售實名制快篩試劑健保藥局查詢網址：https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News_Content.aspx？n=980＆s=89882

二、一般民眾快篩陽性時可至社區篩檢站接受公費PCR採檢，記得戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，並將陽性快篩試劑密封包裝好，一併攜帶至社區篩檢站，採檢完畢請返家等候結果。新竹縣社區免費篩檢站服務時間為：

每日上午9-12時於竹北新仁醫院急診室外。

每日上午11時至下午2時於湖口仁慈醫院急診室外。

每日下午6-9時於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外。

三、社區定點診所發送快篩試劑：有呼吸道症狀自覺有風險而尚未快篩的民眾，除自行買試劑快篩外，也可至竹縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師看診評估給藥並發放快篩試劑，若陽性再依前述方式至社區篩檢站接受公費PCR採檢。竹縣定點診所查詢網址：https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News_Content.aspx？n=980＆s=89584

四、若居家隔離民眾快篩陽性，則請先和衛生局聯絡安排採檢醫院後，再自行前往採檢公費PCR。

新竹縣疫苗接種資訊：

一、各衛生所、合約診所持續提供疫苗接種服務，服務時間地點可至竹縣疫苗地圖查詢。查詢網址：https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

二、校園接種COVID-19疫苗已開始實施，因各種原因無法參加校園接種的6-11歲學童也可由家長帶學童至本縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。院所查詢網址https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1040＆sms=10033