林嘉俐隔離最後一天自主快篩陰性。（艾迪昇傳播提供）

林嘉俐平時極注重養生，長期推廣蔬食，面對這波日益嚴重的疫情，演員又屬於高風險族群，她有一套自己的防疫妙方。除了勤洗手、噴酒精、勤換口罩等基本方式，她在疫情高峰時，會隨時記錄自己和誰對戲、和誰坐在一起，又和哪些人在同一空間，一紀錄完就立刻傳給經紀人，留存接觸名單。

林嘉俐表示：「會這麼做是要保護一起工作的人，要是我確診，就可以立刻通知名單上的人，讓他們趕快去做檢查。」她日前因劇組有人確診而被匡列，她一收到消息，立刻通知，甚至連平常搭的計程車，也逐一告知。

林嘉俐在疫情期間，密集喝慈濟醫院出的淨斯本草飲保健養生，更注重外出清潔、消毒，每到公共空間，必先將桌面、側邊與椅子噴過酒精，若長時間接觸人群，口罩必定隔3-4小時就更換，並折好才丟棄。此外，她極力呼籲自備環保碗筷、共餐使用公筷母匙，她說：「雖然現在是輕症染疫，但後遺症我們還不清楚，所以不要在用餐時輕忽。」她笑說自己因為習慣成自然，所以每當看到韓劇出現拿自己湯匙舀合菜湯的畫面，內心都會不自覺抖一下。

她此次隔離結束返回劇組，因拍戲不得已仍得摘下口罩，但她有意識地縮短不戴口罩的時間，以往擔心有壓痕，所以化完妝就不再戴口罩排戲，現在她改戴4D口罩，減少痕跡；拍哭戲時，一喊卡，她克制不用手擦拭眼淚，此外她還特地添購了自己使用的化妝用品，除了避免交叉傳染的風險，也減輕化妝師反覆消毒的負擔，務必做好完善的衛生措施。

走過居家隔離，林嘉俐對疫情有不同以往的看法，她認為現在要學著與病毒共存，對於很多人畏懼隔離，她提出她的解悶看法─「把話說出口」，不要只依賴通訊媒體的文字訊息，而是實際和親友通上電話，她說：「現在很多莫名的恐慌來自於網路，各種文字訊息來回傳遞，有時候學學老人家，視訊見面、通個話，讓情緒有個出口，不要讓自己和世界切斷。」