中國有研究指出，如果中國不採取任何防控措施，就放棄動態清零政策，可能會引發大量Omicron變種病毒感染個案，有超過150萬人染疫死亡的風險。

上海復旦大學公共衛生學院教授余宏傑的團隊，在美國專家支援下進行模型預測，並在《自然.醫學》期刊發表，假設民眾接種疫苗加強劑，但不採取更嚴格的非藥物干預，例如大規模核酸檢測及出行限制，亦不使用新冠病毒藥物，大陸在3月出現的Omicron疫情，到9月底可能會造成510萬人住院、270萬人接受加護治療，以及155萬人死亡，其中未接種疫苗的60歲以上人士，可能佔全部死亡病例的近七成半。

研究認為如果結合不同防疫策略，包括加強為長者及高危群組接種疫苗，提高使用抗病毒藥物，以及非藥物干預，就有望降低死亡率。但如果只單靠其中一種策略，不能將死亡率降至季節性流感的水平，或防止對加護治療病床的過度需求。