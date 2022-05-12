今天是國際護師節，新北市長侯友宜在臉書貼文感謝護理師無私奉獻，「如抗疫黑暗中的微光，帶給大家力量！」並再度批中央Trace系統經常卡住當機，增加第一線醫護人員的工作負擔，形容他們都像是「滿載壓力鍋」，隨時可能潰堤。

侯友宜說，隨著確診人數不斷攀升，確診者疫調、接觸者匡列隔離等作業也不斷暴增，這些日子，他到第一線為醫護及公衛同仁加油打氣，看到他們不分晝夜的付出，心中有說不盡的感謝！

板橋衛生所護理長吳瑋珊告訴他，這10多年來從來沒遇過這樣的景象，疫情彷彿是一顆龐大無比的巨石，壓得第一線人員幾乎喘不過氣來，每一筆資料都需要人工手動整理，加上中央Trace系統經常卡住當機，同仁每天都在不斷重複「查詢、複製、貼上、卡住」的無限循環，更遑論許許多多在第一線冒著染疫風險，還堅守崗位的醫護人員。所有人都像是一個滿載的壓力鍋，隨時可能過載而潰堤。

吳瑋珊說，家人雖然都能支持體諒，但他們心裡其實都對家人感到很愧疚，有同仁的小孩說「我好久都沒看到媽媽了」，也有同仁感嘆說「我可以照顧確診者或是居隔者，但卻無法好好照顧家人跟小孩」，字字句句都能感受到基層同仁的無助，瑋珊說著說著就忍不住落淚，看到一線的同仁承受著壓力和委屈，我相當不捨也很心疼，謝謝瑋珊幫我們撐起了板橋這麼大的量，幾乎可以說是比全台灣一半以上的縣市負責的量還多，扛下所有的責任，帶領同仁往前衝。

侯友宜感謝謝謝所有護理師，始終堅守在防疫第一線，守護每一位民眾的健康。他們的背後，都散發著微光，而這些光芒聚集起來，就是最溫暖的力量，更是帶給台灣最堅強的力量，他致上最深的感謝與敬意，謝謝所有為了疫情，仍在奮鬥的勇士們，他會和護理師一起並肩作戰。