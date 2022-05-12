王家梁抱峮峮展現好腰力。（中視提供）

王仁甫倒掛楊繡惠。（中視提供）

《飢餓遊戲》主持群對抗賽。（中視提供）

蔡黃汝、峮峮加入中視《飢餓遊戲》主持群滿1年，製作單位特別企劃「女主持人入主飢餓遊戲一週年紀念賽」，分成3帥一隊、2美一隊，進行對抗賽，製作單位還幫兩美準備「禮物」嘉賓，就是邀來王家梁、許明杰、是元介等3位「猛」男助陣，首登《飢餓》的王家梁，筋肉人的身型被3帥猛誇讚。

其中一關遊戲是男抱女進行凌波舞，筋肉人王家梁佔盡優勢，只見他一把抱起蔡黃汝，眉頭完全沒有皺過，接著又是抱起峮峮，這遊戲讓兩美都享受到被公主抱的福利。另一邊的三帥，則是體力活，王仁甫為了低空越過木桿，幾乎把楊繡惠倒掛，用盡腿力、腰力。

兩位女主持人加入《飢餓》這一年來，三帥不時在節目中都會抗議製作人偏心，這回安排特別企劃，製作人更直接開寵，遊戲規則還直接講明，如果最後是兩美隊獲勝，就可直接拿走獎金，但如果是三帥隊贏了，還得進行獎金二選一，不光如此，整集節目，製作單位各種「重女輕男」條款，讓三帥走心，還嚷著「直接宣布她們獲勝就好」。

三帥心中的不平衡也一次宣洩，孫協志就說：「這五年來，我們三個也被他們(指製作單位)消耗殆盡，現在美女來了，他們對我們就不好了。」接著有感而發，「前四年他們還沒來之前，我覺得我在做主持，現在我就是變成只是一個司儀的工具。」最後許孟哲做出一個結論：「我們只是陪玩。」

《飢餓》主持群的戰爭就在本週日(5／15)晚間8點中視《飢餓遊戲》引爆，隔週六晚間8點中天娛樂台也會播出。