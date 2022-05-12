本土疫情大爆發，確診數居高不下，外界也質疑篩檢量能不足造成確診黑數。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，全國PCR量能1天可達22萬次，但前民進黨立委郭正亮質疑，國內仍有一堆人排不到篩查，可能又跑去排急診，到時醫院的急診都會塞爆，他預期這樣的畫面即將出現，會越來越嚴重。

郭正亮今(12日)在政論節目《新聞大白話》中表示，目前最大的問題是單日確診人數，即將失去參考價值。政府的PCR每日量能最高是9萬次，大部分的每日量能則約7萬次左右，PCR不是可以做到22萬嗎？但為什麼從來沒有看過單日PCR超過10萬的數據，因為人力不夠，有PCR設備，但沒有人力。

郭正亮認為，假設陽性率是9成，但確診數可能到8、9萬人就停了，事實上，難道會只有8、9萬人嗎？因為有一堆人排不到篩查，很可能會有一種現象出現，快篩陽性，可一直不能被匡列為PCR陽性，所以一直拿不到藥，因為不能看診。

郭正亮甚至認為，也許會有一堆人就急著去排急診，到時醫院的急診都會塞爆，他預期這樣的畫面即將出現，而變得越來越嚴重。因為這個病毒的傳染力真的很強，所以今天台灣的確診數已經到了65000人，隔了幾天之後，這個數據就會變得沒有參考價值。