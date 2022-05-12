本土疫情大爆發，快篩試劑之亂也造成民眾反彈。前扁辦主任陳淞山分析指出，衛福部長陳時中正面臨動輒得咎的信任危機，陳時中的「靠勢」及「傲慢」種下了他今天的敗筆，如今他應宣布絕對不會參選台北市長或桃園市長，才能止住防疫工作的各種傳言。

陳淞山今(12日)在《美麗島電子報》撰文表示，台灣疫情大爆發，快篩試劑準備不及，與醫療負荷量能可能不足的窘迫，讓陳時中正面臨動輒得咎的信任危機。

陳淞山接著表示，陳時中的「靠勢」及「傲慢」種下了今天的敗筆，只是因為他前面防疫工作的表現，被外界捧得太高了，因此變成「忘了我是誰」的政治人物，導致原本就不適合參選的政治性格，因為自我膨脹的心態作祟，卻成為台北市長或桃園市長的熱門人選，雖然這未必是今天疫情大爆發的主因，但至少是如今很多疫情工作的失能及失策的重要因素所在。

陳淞山指出，陳時中應公開向社會各界道歉，並宣布絕對不會參選任何縣市首長或民意代表。唯有先杜絕外界猜測陳時中可能參選台北市長或桃園市長的悠悠之口，才能先止住防疫工作的各種傳言，以及可能「圖利」綠友友們的政治傷害，再好好地按部就班來處理好防疫的重責大任。

陳淞山認為，民進黨人才濟濟，不愁沒有好的雙北市長及桃園市長人選，但做好防疫工作，就是最大的政治輔選，畢竟「得民心者才能得天下」，一旦多數民眾認為執政者無法苦民所苦，無論誰來參選台北市長或桃園市長，也只會是政治陪葬品而已。因此，他勸陳時中「迷途知返」，力挽狂瀾做好本職的工作，為老百姓的生命財產以及健康平安的生活「鞠躬盡瘁」。