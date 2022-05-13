台北市長柯文哲主張快篩陽視同確診，遭前副總統陳建仁嗆「不懂流行病學，回去好好讀書」、「你去看看聯經出版社發行的《流行病學：原理與方法》149至155頁」。資深媒體人陳敏鳳表示，陳建仁非常適合出來接指揮中心指揮官，只有他才能讓柯文哲閉嘴；她甚至脫口表示，衛福部長陳時中確定要選了，是民進黨立委羅致政講的。

陳敏鳳12日在政論節目《新聞面對面》中表示，她聽羅致政說，陳時中現在是確定要選了，此時主持人質疑說：「確定了？」陳敏鳳接著表示，應該確定了，「我不曉得，民進黨立委羅致政講的」。

陳敏鳳指出，接下來，陳時中不能給人家虎頭蛇尾的感覺。所以陳建仁就非常適合出來接指揮中心指揮官，只有陳建仁所提的《流行病學》149頁跟155頁，才能夠打敗柯文哲，柯才能夠閉嘴。

陳敏鳳表示，現在指揮中心不能夠用一些有的沒有的措施，而是要給民眾一個方向。陳時中擅長的是實務，沒有人在現階段會說「防疫好」，這關能過不能過，大家還不知道。

她認為，現階段作為執政的人，真的要負責，所謂後勤補給的災害防疫補給隊，兩年前就要建立，而國家隊到底在哪裡？不能說出事了以後，陳建仁出來點出做不好的部分，講老實話至少很好，但其他的配套也要跟上。