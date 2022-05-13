本土疫情持續升溫，卻爆發「快篩之亂」，衛福部長陳時中原是民進黨角逐台北市長的熱門人選，是否會產生變數備受關注。據最新網路大數據統計，陳時中的負面聲量在一周內暴增56%，行政院長蘇貞昌表示，外界不必讓有心操弄選舉者去抹黑陳時中，有網友認為，「台灣人民的眼睛是雪亮的，就是防疫無能害慘台灣人，年底一定讓民進黨大敗」。

蘇貞昌12日出席「第41屆行政院文化獎頒獎典禮」，會前被問到陳時中的好感度暴跌，會不會影響年底的選舉？蘇貞昌回應，防疫是非常辛苦的，因病毒是快速變化，要對抗的是病毒，這兩年多來，陳時中帶領防疫團隊夜以繼日，兩年多來的辛苦，更因為陳時中的沉著應對跟努力，才能有這樣的成績；蘇指出，陳時中早上在行政院會還從頭到尾為防疫做報告，沒有聽過他在談選舉，外界更不必讓有心操弄選舉的人去對陳時中抹黑。

網友在相關新聞留言表示，「天知地知你知我知，你說他沒有在想選舉，好像你說你沒有騙神明一樣好笑」、「嗯，就跟你說不再參選一樣，也跟你說台灣防疫世界第一一樣，謊話說多了，是要連自己也相信了嗎？」、「你們民進黨傻了，但台灣人民眼睛是雪亮的，就是防疫無能害慘台灣人！年底一定讓民進黨大敗」、「疫情都無法有效處理，還想當管理人、事的官員，真是肖想做夢罷了」。