奧客臉皮厚到防彈！有名在賣場工作多年的女子，於臉書上抱怨被退貨的經驗，她表示有名女顧客5月7日至賣場購買床包套、枕頭套，以及棉被套等寢具用品，豈料，5月9日便要拿來退貨，並表示該寢具用品一買回家就發現有「燒毀痕跡」，但她從「受損」的寢具用品聞到濃濃的洗衣精味道，讓她很不解該女顧客的行為。

一名女子在臉書社團「爆怨2公社」發文，她提到在賣場工作多年，第一次遇到誇張的退貨狀況，她表示女顧客5月7日至賣場買床包套、枕頭套以及棉被套等寢具用品，對方於5月9日退貨後，她一打開貨品超傻眼，整批寢具用品有燒焦痕跡，疑似被燒過，對方聲稱當天購買物品回家時，「一打開就已經是燒毀過的狀態」，有要求當場檢查，但櫃姐不同意，所以要辦退貨，但她聞了一下受損的寢具用品有很重的洗衣精味道，讓她很不解對方若是一打開發現被燒毀過，又為什麼要拿去洗。

寢具用品遭退貨，女顧客辯稱一回家打開就看到「燒毀痕跡」，但濃濃洗衣精味道卻露餡了。（翻攝自臉書爆怨2公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「好傻眼，怎麼可能自燃，看也知道這是人為造成的」、「這臉皮厚到飛彈都打不穿」、「奧客的臉皮真的厚到可以防彈了」、「這個也太扯吧」、「是什麼樣的環境和觀念讓她變成這樣的消費者」、「人家用烘乾機她用烤箱」、「這是不是烘太久了」。

另外也有網友詢問原PO是否讓女顧客「成功退貨」，甚至有網友建議可以拿去化驗，原PO則表示有讓對方成功退貨，但也不會去化驗提告，最後只能報廢處理「受損」的寢具用品。