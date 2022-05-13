國民黨主席朱立倫10日南下苗栗會見藍軍重要人士，並與縣議長鍾東錦密會，圖為今年4月初，兩人在客家大院同台畫面。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫10到訪苗栗，請老縣長傅學鵬召集藍軍全體政界人物共聚一堂。（謝明俊攝）

5月10日下午，國民黨主席朱立倫率秘書長黃健庭等黨部重要幹部，低調走訪苗栗，苗栗縣前後3任縣長傅學鵬、劉政鴻及現任縣長徐耀昌、2名立委、苗栗縣議長鍾東錦及前水利會長謝福弘，以及14名鄉鎮市長、26名藍軍縣議員全員到齊，展顯苗栗藍軍大團結，朱立倫先密會鍾東錦後強調團結及改革，不過，對參選縣長由何人出線？仍保密未宣，但地方人士推測近期即將開牌。

朱立倫率隊走訪苗栗，一度引起地方政壇揣測，是否與決定苗栗縣長參選人有關？地方人士解讀，朱主席在百忙之中，抽空帶著秘書長黃健庭及貼身幕僚專程南下苗栗，應該不只是單純拜訪地方政壇大老而已，對決定未來苗栗縣長人選有相當的象徵意義。不過，據與會人員透露，朱立倫並未提及人選問題，只是期望苗栗藍軍陣營必須團結，國民黨要繼續改革，國民黨一定會推出最強人選，至於最強人選是誰？朱立倫仍未宣布。

朱立倫是在日前透過幕僚與苗栗縣老縣長傅學鵬連繫，希望能抽空來拜訪傅學鵬，並請傅學鵬代為連繫在地所有同志好友共聚一堂，10日當天，包括苗栗縣前後3任縣長傅學鵬、劉政鴻及現任縣長徐耀昌、立委陳超明、徐志榮、苗栗縣長可能參選人縣議長鍾東錦及前水利會長謝福弘，14名鄉鎮市長、以及26名國民黨籍及泛藍縣議員，50多名目前苗栗縣藍軍檯面上政治人物全員到齊，展現了傅學鵬人脈與親和力，也讓朱立倫體會到苗栗縣藍軍的團結。

據悉，朱立倫一行苗栗訪問行程，是先與議長鍾東錦闢室密談近1個小時後，再轉往傅學鵬公館鄉老宅，與苗栗縣藍軍政界人物會面，並一一寒喧閒話家常，會面前後2個多小時，都未提及苗栗縣長參選人議題。

據悉，朱立倫與鍾東錦密談中，強調大家保有共識要推最強人選，其次是國民黨要繼續改革，藍軍必須要團結。鍾東錦則當場向朱立倫提出建議，為了彰顯國民黨改革的決心，同時推舉最具民意基礎的最強候選人，以保持苗栗的藍天，如果可以做出最適當的對比式地方民意諮詢，一定會發揮最強母雞帶小雞的精神，讓每一個參選的民意代表都可以順利當選。