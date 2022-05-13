周杰倫（周董）日前開心宣佈小女兒誕生好消息，享受幸福家庭時光。他13日在IG轉發和足球明星梅西、內馬爾等人所屬的巴黎聖日耳曼足球隊合作的15秒廣告花絮影片，其中影片的背景音樂是周杰倫夯曲〈本草綱目〉，周杰倫開心預告說：「tay tuned，最近哥跟梅西和內馬爾合作的廣告花絮，敬請期待。」

對此，周杰倫所屬「杰威爾」則回應，「周杰倫接下來會與巴黎聖日爾曼球隊有驚喜合作，請大家拭目以待。」周杰倫在去年9月和老婆昆凌受邀赴巴黎聖日曼主場欣賞足球比賽，當時現場還播放周杰倫的熱門歌曲〈Mojito〉旋律，昆凌也興奮的在場邊熱舞，團隊賽後更送上周杰倫生日的18號球衣給周杰倫、昆凌，周杰倫與昆凌也和內馬爾等知名球星一起合照，大展雙方好交情。

周杰倫日前IG秀出與該球隊合作的幫助弱勢兒童的公益影片，背景音樂同樣使用周杰倫歌曲，周杰倫說：「希望這些小朋友在這個夏天能夠因為我的歌，學習到不一樣的中華文化。」吸引許多粉絲留言力挺，「哥的歌曲總是給大家帶來正能量」。聖日耳曼的官方IG也表示，周杰倫熱心贊助該球隊基金會、幫助弱勢兒童，更提到，周杰倫從2009年就與台灣富邦基金會合作，長年來從事慈善事業，替弱勢兒童送上溫暖關愛。

周杰倫、昆凌去年曾曬出與內馬爾合照，相當吸睛。（杰威爾音樂提供）

周杰倫、昆凌曾曬出與球星姆巴佩合照。（杰威爾音樂提供）