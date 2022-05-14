民進黨前立委鄭寶清昨日（13）赴桃園市平鎮區農會家政班，與其總幹事葉思緯認識整個家政班的運營。最讓鄭寶清驚呼的是，醃酸菜、醬冬瓜，這兩樣早期客家農民的家常菜，在農會的行銷下，竟能搖身一變，成了有質感又美味的文創、農創商品，賦予客家傳統新生命。

鄭寶清昨日在臉書發文表示，他與葉思緯總幹事來到農會家政班，認識整個家政班的運營，也瞭解到農村媽媽們為地方農業的付出，協助當地農會薪傳技藝，同時也發展出農會自己的特色。

鄭寶清強調，醃酸菜、醬冬瓜，是以前客家農民的家常菜，如今在平鎮區農會 的積極創意行銷下，賦予客家傳統新生命，形成有質感又美味的文創、農創商品。

不僅如此，鄭寶清透露，「寶哥」當天也化身為推廣大使，平鎮區農會產品多元，且附有產銷履歷，也有網路商城可以選購，特別推薦他愛不釋手的「見麵真好」禮盒，包含豌豆苗麵條、豌豆苗麵線、秈白米，送禮自用兩相宜。