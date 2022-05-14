高嘉瑜問綠高官「手上是否有快篩」 朱澤民神回：可以跟他借

中央流行疫情指揮中心今天（14日）表示，發言人莊人祥的同住家人昨PCR檢驗為陽性，而莊人祥今快篩結果為陰性，目前健康狀況良好，正在居家隔離。對此，民進黨立委高嘉瑜十分擔心日前曾表示若有需要會和莊人祥借快篩試劑的主計長朱澤民，她還忍不住直言，「有些東西還是自己準備比較好」。

立院財政委員會日前排定快篩亂象專案報告，高嘉瑜一上台質詢，就問官員們「現在手上有快篩嗎？」朱澤民回答：「我目前身體感覺很好，所以我不會去搶快篩劑。」陳瑞敏接著回答：「沒有。」莊人祥則回答：「我太太有買，我先前也有買過，但是有用掉了。」

高嘉瑜建議朱澤民應該自備快篩試劑，朱澤民回應，「我身體好不用去搶。」但接著他又補充，「我個人認為我沒有必要我不會去，如果真的我也需要，剛才莊（指莊人祥）說他手上還有，我會跟他借。」

不料，今天卻傳出莊人祥因家人染疫而要被匡列隔離的消息。對此，高嘉瑜在臉書上發文表示，「我很擔心朱澤民主計長，有些東西還是自己準備比較好。」網友們也留言回應高嘉瑜，「沒錯，千萬不要以為是玩笑話！有沒有準備好，差很多」、「糟糕，塔綠班十分鐘內到達戰場」、「現在北部自費快篩很好買了」。