依照國民健康署建議，成人要避免代謝症候群引發各種慢性病上身，腰圍最好維持在女性小於80公分、男性小於90公分為宜。而根據英國國家健康與照顧卓越研究院（the National Institute for Health and Care Excellence，簡稱NICE）最新建議，如果能將腰圍數值控制在小於自己身高的一半，更能降低各種潛在疾病的風險。

NICE建議，若是腰圍採用腰高比，再結合身體質量指數BMI的數值，有助於對腹部周圍脂肪堆積的中心性肥胖者，進行更精確的健康風險評估，幫助降低包括第二型糖尿病、高血壓及心血管疾病的風險。

●腰圍超標是代謝症候群徵兆之一

一般來說，即使BMI指數在標準值內但腹部肥胖者，有較高機率已是代謝症候群預備軍，而代謝症候群正是糖尿病、高血壓、心血管疾病的前導狀態。倡導「量測腰圍護健康」不遺餘力的千禧之愛基金會指出：

腹部肥胖代表內臟堆積較多的脂肪，而內臟脂肪容易分解，釋放的脂肪酸及各種發炎因子到血液及肝臟中便引起三酸甘油酯上升，好的膽固醇(HDL-C)降低。

此外，內臟脂肪囤積過多，也會導致血管的破壞與發炎而使血壓增高，還會使胰島素作用不良而導致血糖上升，所以俗話說「肥肚短命」是真的！

●正確量測腰圍這樣做

根據研究顯示，腰圍過胖就有50%機率罹患代謝症候群，若再上血壓偏高，罹病機率更是提高到72.1%。也就是說，當腰圍超標、血壓也過高時，就有7成以上機率已是代謝症候群候選人。

不過量測腰圍，到底該量的是腰部的什麼部位？國健署也做出明確說明：

(資料來源/國健署、千禧之愛健康基金會 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●遠離代謝症候群 「3D」生活做起

腰圍超標是代謝症候群的嚴重警訊，不過可經由「3D」健康生活指引改變日常習慣，有助大幅預防並且降低相關疾病的發生率。