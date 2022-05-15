疫情天天衝新高，中央流行疫情指揮中心15日公布國內新增6萬8732例本土確診，彰化縣也再飆出新高，彰化縣新增1408例確診，彰化縣長王惠美強調，居家隔離等，使用家用快篩陽性不可外出，可採遠距離醫療或視訊，由醫師評估、通報，彰化市公所則推出免費借用血氧機。

彰化縣長王惠美表示，居家隔離、檢疫對象餘居隔、自主防疫或檢疫期間，使用家用快篩陽性時，不可外出，可使用「健康益友」APP或連繫所轄衛生局安排，透過遠距離醫療或視訊，由醫師確認快篩結果進行評估且通報。後續由衛生局依「確診個案收治分流原則」，安排治療。

王惠美表示，若民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。

疫情不斷擴大，儘管多數是輕症，但長者確診也不斷上升中，不少人怕怕，彰化市公所今天舉辦母親節表揚大會，市長林世賢特別提醒，加強謹慎防範，但不必恐慌。

彰化市長林世賢表示，市公所已拜託各里長幫忙看顧與注意各里民的狀況，若不慎有家庭成員染疫的話，請不要客氣

，馬上聯絡公所或透過里長反映，公所會全力協助並送上「血氧機」，若是輕症居家照顧有任何需求都可請求公所各方面的協助。

彰化市公所指出，自去年疫情爆發，血氧機就很紅，一般正常來說，人體血氧濃度應高於93％，一旦低於93％就屬異常，低於90％就需以氧氣治療，低於80％恐損害器官功能；但個人對缺氧耐受度都不太一樣。

這次彰化市公所提供免費借用，條件是確診者上彰化市公所網站的居家照顧關懷夥伴，線上填寫申請表單。