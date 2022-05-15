星座運勢網站「星座愛情運勢」分析12星座好女孩排行榜，前三名分別是天秤座、金牛座、巨蟹座，交往後讓男人欲罷不能，捨不得離開她們身邊。

▍第十二名：白羊座

在火星守護下的白羊座女孩，通常是積極而且堅強的，小鳥依人、楚楚可憐這一類的形容詞，別想要加在她的身上。她有絕對的英雄主義，通常會對一個令她佩服的男人動心，一定要能讓她引以為傲，她們才會想結婚。婚後，多數白羊女是職業婦女，這樣的狀況對婚姻是有益處的，讓她盡量在工作上發揮好強心和征服慾，回到家以後作小綿羊的機會就比較大了。

▍第十一名：雙子座

雙子座的女孩像個萬花筒，一會兒變一個花樣，你永遠弄不清她是什麼樣子，你今天讓她痴迷的優點，明天可能變成令她討厭的缺點。惟一避免自己受傷、又能與她相處融洽的方式，就是自己不斷的改變。多變的生活和氣氛會讓她保持愛情熱度，不要離開她太久，否則她忘記你的速度，肯定讓你心碎。

▍第十名：雙魚座

多數雙魚座女孩總是覺得自己不夠堅強，不夠有上進心，因而常常自卑而沮喪。她非常需要你的鼓勵和安慰，你的變心或外遇會給她很大的打擊。雙魚女孩會有很強的自我放逐心，在遭受挫折時，很容易過於悲觀，甚至傷害自己。愛幻想的雙魚都有顆玻璃心，既然她交給了你，你可得小心呵護才行。

▍第九名：水瓶座

對一個水瓶座的女子來說，一個男人是否擁有財富和地位，都不是很重要。她需要的是一個有智慧、有胸襟，能夠陪她一起探索世界的男人。崇尚自由主義的她有很多朋友，請別用大男人的姿態批評她的朋友，在她眼中，只有心胸狹窄的男人才會在背後說人是非。她追求友誼，卻又矛盾的喜歡享受孤獨。當她需要一點自我空間的時候，就會選擇做個獨行女俠。水瓶女是最合乎現代需要的妻子，她既不是大女人主義，也不是傳統型女子，她懂得在婚姻當中保留自我，尊重別人。

▍第八名：摩羯座

摩羯座女孩看起來很文靜，內心總有些抑鬱，對自己焦慮，對環境沒有安全感，但保守的她不會輕易吐露心事，如果你愛上她，你得用心體貼她的感覺。不要隨便跟她開玩笑，她不是個可以被嘲弄的對象，你的玩笑很容易傷到她內心最脆弱的地方。不要批評她的家人，她很可能因此跟你翻臉。不要做個遊手好閒的懶惰蟲，否則她絕不會選擇你。

▍第七名：射手座

射手座女孩對世界充滿好奇，不停嘗試新鮮好玩的東西，她努力尋找心靈契合的伴侶，常常衝動墜入愛河，卻又匆匆分手，樂觀的個性使她不會被愛情的挫折擊倒，很快有再試一次的勇氣，不過因為如此，也給人遊戲愛情的印象。她熱愛自由，會要求經濟上的獨立。至於家事，其實她並不是特別愛乾淨，不過當她願意去做，會做得又快又好。她是個聰明可愛，有點粗心大意，卻不疑神疑鬼，不會限制你自由的妻子。

▍第六名：天蠍座

天蠍座女孩不一定很美，但通常都擁有特別的魅力，總讓男人小鹿亂撞。做為一個妻子，她會付出全力幫助你走向成功之路。她的多疑，可能讓你有些苦惱，和她們在一起還是老實一點，你應該很明白，一旦她真的愛上你，決心和你長相守，再大的阻力和困難，也不會讓她退卻。

▍第五名：處女座

處女座的女孩雖不見得有高顏值，但都很聰明清新，娶了她，你的家會每天整整齊齊、你的帳本會清清楚楚、下班回家會有熱騰騰的晚餐、你的煩惱她會樂於分擔，她是個完美主義者，會努力做個好妻子。至於她會有點吹毛求疵，還有潔癖，這些小毛病，當然就要多多包涵了。

▍第四名：獅子座

獅子女高貴、開朗又耀眼，很吸引人，這股霸氣卻讓很多仰慕者望之卻步。其實，在高傲的外表下，她藏著的是一顆單純又多愁善感的心。她會喜歡你順著她、寵著她，當她覺得自己受到公主一般對待的時候，會是個最可愛、最善解人意的女孩。

▍第三名：巨蟹座

溫和體貼的巨蟹座女孩，很容易給人「老婆」的感覺，如果你是個追求安定的男人，選擇她，你肯定不會失望。不過，如果你是個把戀愛當遊戲的人，請不要去招惹她，因為如果她真的愛上你，想分手可沒那麼容易。

▍第二名：金牛座

金牛座的女孩絕不會是個愛鬧脾氣的公主，也不是揮霍無度的少奶奶，當你邀請上司或生意上的朋友到家裡作客時，她一定會給他們留下絕佳的印象，當你受到挫折時，她會給你堅實的支持。她會是一生忠實的朋友，但「絕對的專情」也是她對你最大的要求。

▍第一名：天秤座

天秤座的女孩，有著優雅的女性魅力和八面玲瓏的社交能力，懂得把智慧隱藏在溫柔之後，不刺傷男人的自尊。對於食衣住行，她都有高貴不凡的品味，如果你要她陪你共創事業，她會以夫為重，當個好幫手，可靠而不自誇，給你最好的建議，卻永遠不搶另一半的風采。

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