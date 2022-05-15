車禍發生「特殊看點」！有男子在臉書分享一場車禍的照片，車禍地點疑似在香港，車禍雙方為計程車與「Tesla」電動車，其中電動車的車牌「WITH YOU」引起網友關注，原PO也回應「香港買車牌很貴，百萬台幣起跳」；另外有名短裙長腿妹疑露出白色底褲，站在2車中間查看車損，也成為網友討論的「另類嬌點」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，照片中有場車禍疑似發生在香港街頭，車禍雙方為計程車與電動車「Tesla」，另外，有名穿著短裙的長腿妹，站在2車中間，疑似在查看車子受損狀況，但不小心露出白色底褲，也成為這場車禍的「另類嬌點」；原PO也在貼文寫下「奇怪！右邊特斯拉是白色還是銀白色啊」。

男子分享疑似是香港車禍的照片，照片中的Tesla車牌與穿短裙的正妹都成為網友討論焦點。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「畫質不好有點模糊」、「黑色包覆點白色」、「看不清楚是不是穿白色的，可以重拍嗎」、「麻煩請放上原始高清照片，不然老人家眼睛不好，實在看不到」、「區塊太少了，辨識度難」、「原諒我眼睛不好，我要放大看才知道」、「大家的重點還是在那件小褲褲上」。

另外有眼尖網友發現電動車「Tesla」的車牌「WITH YOU」好酷很特別，原PO也回應「香港買車牌很貴，百萬台幣起跳」也有網友曾看過香港車牌是符號的，還有其他網友也幫忙回應「香港可以自訂車牌，自己設計好車牌號，交政府運輸署拍賣，讓大眾投標，$5000港幣起標，價高者得」。