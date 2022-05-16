徐哲緯近來為防疫大多待在家裡，沒想到今傳出確診新冠肺炎，他表示自己跟很多人一樣，以為天氣變涼造成喉嚨怪怪的，心想「那就快篩一下」沒想到結果呈現陽性，「嚇得我趕快再去醫院PCR，沒錯！我確診了！還好這兩天，因為疫情取消了很多工作，所以也沒有出門接觸誰，只是接下來的一星期，可能無法在電台的節目陪伴大家...抱歉」。

他表示自從疫情爆發以來一直都很小心防疫，無奈病毒實在太強，「現在你根本不知道病毒就在你身邊！請大家多多注意自己的身體」，他也報平安表示自己目前身體無恙，請大家放心。