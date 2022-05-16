隱形眼鏡廠望隼(4771)下午舉行法說會，總經理石安說，2022年首季大陸區還在消化2021年雙11的庫存，第2季又有疫情封城的干擾，終端市場掉了3~4成，不過，若是能在5月底、6月解封，雙11效益仍可期待，估計下半年可望恢復成長軌道，2022年全年度整體營運仍將可望維持雙位數的成長。

至於毛利率表現較競爭對手來得低，石安強調，原因是公司近年專注代工製造，未來2~3年將陸續推出特定光學和矽水膠產品，外加生產規模提升，屆時將可拉高毛利表現。

望隼在2022年年底月產能將至3000萬片，年成長20%，其中大陸將達1300萬、台灣將達1700萬片。在矽水膠片方面，石安預期，台灣區在8月將取證、Q4推出；大陸區將在2023年Q3取證、當年底推出；日本區將在2024年Q1取證、當年度推出；美國區也將在2024年取證。

望隼2022年資本支出約在3~4億元左右，為滿足大陸區雙11的市場需求，今年第3季將有新產能的開出，至今年底，月產能年成長將達20%。在日本市場方面，一級客戶在透片方面有成長，明年還會增加新的客戶；在大陸地區透片也持續成長，另外還有新產品會推出，都將成為營運的新動能。