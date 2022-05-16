港股開高，盤中一度跌0.37%。在政策造好之下，午後逐漸收斂跌幅。

周一香港恆生指數收漲51.44點或0.26%，為19950.21點。國企股(H股)漲19.28點或0.28%，為6826.31點。

上海市周一宣布，從6月1日至中下旬，將分階段恢復生產活動，進行復商和復市。

中國人行在週日晚間公布，將下調個人房貸利率，特別是針對個人首間自住用的房屋貸款，希望能刺激房市買氣。

然而周一中國發布四月社會消費品零售以及工業生產值相關經濟數據，數據表現不佳，為市場帶來壓力。

碧桂園大漲10.4%，龍湖升4.8%，美的置業升7.9%。報導指出，上述三家房地產商被監管單位選為示範房企，將在本周發行人民幣債券，並且將啟用信用保護工具，以吸引投資人。

受上海解封消息影響，消費股走高，海底撈漲7%，華夏視聽娛樂漲8%，澳博控股升4.8%。

恆生科技指數持平，僅小漲0.01%。重量級權值股互見漲跌。阿里巴巴升2.9%，騰訊與美團下跌。