楊鎮浯縣長今天透過視訊會議，指示進一步簡化作業流程，優化照護鄉親健康的服務品質。（縣府提供）

金門累計新冠確診650例，縣府居家照護關懷中心成立2周以來，已接獲諮詢電話460餘通。目前也確診的楊鎮浯縣長今天透過視訊會議，要求相關單位面對未來居家照護量能增加，防疫包、送餐、送藥可能發生「塞車」提前部署，進一步簡化作業流程，優化照護鄉親健康的服務品質。

金門縣居家照護關懷中心在5／5成立，鄉親只要 打1999電話，即可諮詢各項問題，2周來已接獲460餘通的電話，其中以疫情諮詢為最大宗占280餘通，其次則是防疫補貼、垃圾清運、防疫包領取、協助送餐等生活關懷協助。

楊鎮浯今天透過視訊方式，與由縣府祕書長陳祥麟主持的會議，就優化服務功能和簡化作業流程，與民政、行政、社會、教育、觀光、環保、人事、主計等相關單位研議對策。

楊鎮浯指出，目前單日最高諮詢電話為80餘通，預計未來必定大幅增加，居家照護的量能隨之激增，包括防疫包、送餐、送藥都可能發生「塞車」狀況，應就簡化流程早作規畫，讓鄉親感受政府的用心和貼心，同時也請鄉親多點耐心，等候相關作業的執行。

楊鎮浯並強調，若中央或地方調整防疫政策，務必要在每天上午8時30分前更新QA說明，以確保鄉親獲得最新、最正確的資訊，負責接聽電話的第一線人員更要以同理心應對鄉親的焦慮不安，即使是複雜問題無法立即解決，也要馬上聯繫相關單位盡快支援，提供鄉親最即時、最好的服務。