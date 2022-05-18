堅守亞速鋼鐵廠長達82天的一群烏克蘭士兵，終於在16日撤離，接下來俄烏是否會依照說好的進行換俘，全球都在關注。國民黨前立委蔡正元指出，西方媒體幾乎避用「投降」這個字眼，但事實上就是沒有如同先前宣稱的「戰至一兵一卒」，並說俄羅斯總統普丁日前的決定正確無疑。

數百名烏克蘭士兵被圍困在亞速鋼鐵廠內，過去曾數次表達要死守，引起各種猜想，甚至不少軍事專家猜測可能有北約高層藏身該處，身分絕對不能曝光，雙方才僵持不下，不過在堅守長達82天後，雙方終於達成協議，數百烏克蘭士兵撤離該處，部分重傷士兵被送往俄軍控制區域醫治，另有200多人將透過人道走廊離開。

蔡正元昨（17）日在臉書表示，烏克蘭總統澤倫斯基接受這批烏軍保命投降的現實，俄羅斯也同意不殺降軍，即使是新納粹份子的亞速營也可以保命。他指出，雖然烏克蘭與西方媒體避用「投降」這個字眼，但不論是「淨空撤退」或是「任務完成」，其實都沒有像先前所宣稱的「戰至一兵一卒」。

蔡正元說，這批士兵將用在雙方換俘上，認為普丁日前堅持不強攻的命令是正確的，並指出接下來的重頭戲，就是雙方在頓巴斯的對峙戰！