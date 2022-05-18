BWF世界羽聯巡迴賽超級500系列泰國羽球公開賽，寶島一姐戴資穎今天（18日）出戰世界排名第38的丹麥選手雅柯布森（Julie Dawall Jakobsen），首局領先被對手拉尾盤逆轉收下的小戴，第2局開局以10比0超狂攻勢要回面子，第3局也在5比5平手後將對手分數凍結在5分、連下16分關門，最終小戴18比21、21比9、21比5晉級16強。

因為新冠肺炎疫情關係，去年初BWF在泰國曼谷連續進行了3站賽事，分別是2站超級1000系列泰國公開賽及調整日期後的年終總決賽，戴資穎2站泰國公開賽都在決賽飲恨西班牙馬琳（Carolina Marin），最後在年終總決賽換小戴「復仇成功」，力退馬琳奪冠。

本屆泰國羽球公開賽回到超級500等級，戴資穎首戰對上沒交手過的雅柯布森，首局小戴曾10比5領先5分，不過雅柯布森也一直等待機會反擊，在該局後段不但追上分數，也三度超前比數，甚至先出現局末點，讓小戴18比21讓出。

經過第1局適應，次局戴資穎更加進入狀況，開局就是連拿10分打傻對手，雅柯布森好不容易得分開胡，這局得分還是只停留在個位數；強勢追平局數的小戴，第3局回到第1局狀況比較多的半場硬戰，一開始也是小遇亂流，1比4再讓球迷緊張了一下，不過小戴也很快回神，連搶4分超車，雅柯布森好不容易斷了小戴連續得分、追到5比5平手後，接著完全毫無招架之力，小戴連下16分揚長而去，讓雅柯布森首局的逆轉好戲猶如一場美夢。