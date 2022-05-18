由童星出身的21歲韓國女星金賽綸(김새론)，在去年的《Leverage：詐騙操作團》中飾演身材火辣的擊劍好手再度受到關注。今晨卻傳出她駕駛車輛，行車路線明顯不穩，在首爾江南區撞到建築後逃逸，趕到現場的警方試圖進行酒測，金賽綸則希望採血，此事一出引起許多粉絲訝異。

據南韓媒體報導，南韓首爾江南區警方早晨接到許多報案電話，陳述街上有一台轎車開車搖搖晃晃的，路過民眾說「那台SUV撞了好幾次欄杆」，總共有6、7位民眾打電話舉報，而這起疑似酒駕案件的駕駛就是知名童星金賽綸，她2010年曾與韓國男星元斌合作電影《大叔》，當時年僅10歲就獲得韓國電影獎的最佳新人獎，被媒體和粉絲稱為「國民天使」和「國民影后」。

根據警方透露，首爾江南警察署以涉嫌違反道路交通法，正對演員金賽綸進行調查，調查顯示金賽綸今（18）日上午8點左右在首爾江南區的某十字路口，因操作不當撞到建築後逃逸，警方趕到現場後，雖然試圖對金賽綸進行酒測，但金賽綸希望以採血方式檢驗，已前往醫院接受調查，檢查結果約一週後出爐。而金賽綸的經紀公司也做出回應：「正在確認情況，稍後發表立場。」

김새론 만취운전 현장 "변압기 들이받아 밀려나, 인근 스타벅스 결제도 안돼"



- "배우 김새론(22)이 음주운전 혐의로 경찰 조사를 받고 있는 가운데, 김씨가 사고 낸 현장의 사진이 온라인 커뮤니티에 공개됐다"



2022.05.18 데일리안 https://t.co/JD9FBDU4gp pic.twitter.com/gj0eSPeEgH — Archive (@agitww) May 18, 2022

'음주운전 혐의' 김새론 사고 현장…신호등 정전→교통 불편 "복구 중" [MD현장](종합)https://t.co/UeNyGXssT9



인명사고 안나서 진짜 다행이다 ㅆㅂ pic.twitter.com/LCkOdLexJh — 럭 (@Lugk34) May 18, 2022

南韓網友甚至爆料了一張現場路邊變電箱被撞到移位的照片，可見撞擊力道之大，連帶影響到附近商家的結帳系統，根據拍攝者指出駕駛車輛的保險桿也被撞掉了，所幸的是沒有人受傷。南韓網民表示「藝人酒駕應該被封殺」、「這是瘋了嗎」、「之前有金賽綸在讀書的時候喜歡跟朋友去喝酒的傳言，現在看來好像是真的」、「為什麼要酒駕？」、「這也太讓人驚訝了」

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