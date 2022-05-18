議員質疑死亡數兜不攏？ 陳時中強調「沒蓋牌」：不是我說不要死就不會死

新冠肺炎疫情延燒，台北市議員鍾小平今指出，根據指揮中心統計，今年5月1日至16日，全台共有232人確診死亡，但光是雙北確診火化人數就有347人，質疑兩者數據都不攏。指揮官陳時中今回應，殯葬處對死亡的定義是根據他們自己的規定辦理，指揮中心則是有一組一組的人共同判定，「不是任何人，像我說不要死就不會死，少報幾個就少報幾個」。

陳時中表示，殯葬處對死亡的定義，是根據殯葬處的規定辦理，指揮中心對於死亡是有1、2、3組的人共用判定，「不是任何人，像我說不要死就不會死，少報幾個就少報幾個」。

針對死亡的判定，陳時中表示，需要經過一串的程序，強調不會有蓋牌的問題，指揮中心的認定是很嚴謹的。另台灣對於死亡的判定也很寬鬆的 ，「縱使新冠肺炎不是第一個死亡的原因，我們也納入，時間也拉長，任何可以牽上關係的，我們都會把他算在裡面，除非是非常明確、不是這樣的理由才排除」。他鄭重聲明，這都是一組一組的人員在做的，不是一個人可以決定的。