國民黨中常會今強勢徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，令有意參選的立委呂玉玲、前台北市議員羅智強等人感到十分錯愕。資深媒體人韋安指出，羅智強本想勤走基層爭取地方支持，若黨中央提名呂玉玲，羅也會義無反顧支持，但隨著黨中央提名張善政，「一切都結束了」。

韋安今(18日)在臉書上表示，羅智強遷戶籍、辭議員，原本是想在黨內初選中衝高民調，勤走基層爭取地方支持。但羅也知道，提不提名權力在中央，若是提名在地的他人，羅也會說到做到、全力去力挺，尤其是呂玉玲溫情喊話「歡迎跟玉玲姐姐一起為桃園打拚」。讓羅感動敬佩。

韋安指出，前兩天，桃園500多位里長，有480人聯名支持呂玉玲，31位藍營議員，也有29位力挺呂。對羅而言，即使自己有信心，民調有機會衝到藍營第一，但考量勝選把握，呂玉玲比自己更有贏的機會，若黨中央提名呂，他就義無反顧地支持；不過，國民黨中常會今天下午真的提名張善政，一切都結束了。

針對爭取黨提名參選桃園市長的呂玉玲與羅智強，國民黨主席朱立倫則說，謝謝兩人付出的辛苦與努力，但徵召張善政參選，只能說最後黨的決定，就是希望大家都能團結起來，讓桃園贏、讓桃園更好，桃園值得最好的市長、更好的未來。