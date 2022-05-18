即日起65歲以上民眾快篩陽經醫師評估確認可通報確診，並可使用抗病毒藥物，高雄昨即推出「一站式服務」，中央遭外界質疑提前告知高雄，雙北市未被告知準備不及。台北市長柯文哲18日表示，不要緊，不管怎麼樣北市都可以應付。

對於外界質疑中央洩題給高雄，讓高雄馬上可做好準備，柯文哲今午主持防疫記者會指出，不要緊，不管怎麼樣都可以應付，至少台北市診所可以領藥，醫院急診也可以領藥，我們應變速度還是可以追得上來。

此外，柯文哲表示，目前防疫急門診是快篩陽性的民眾都可以去，原則上最好是先輕重分流，他主張65歲以下民眾沒有要領抗病毒藥物，就透過用「車來速」處理，速度很快，領一般的發燒、止痛藥比較簡單，65歲以上民眾要領抗病毒藥物需要問診，比較慢，到醫院防疫急門診處理。

柯文哲說，車來速能否領抗病毒藥物再思考看看，怕會塞車，車輛大排長龍會有大問題。