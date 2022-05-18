澳洲21日大選 執政聯盟與工黨民調差距縮小 23:022022/05/18 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲21日大選在即，雪梨晨驅報18日公布民調，工黨對自由黨-國家黨執政聯盟的支持率差距，從兩周前54％對46％，縮小至51％對49％。衛報民調也顯示差距從49％對45％，縮小至48％對46％。總理莫里森認為選前民調趨勢令人鼓舞。 國民黨智庫民調 逾半不信司法公信力性 近六成認監院失去獨立性 年底九合一大選返台投票變易 台商：應加強海外台人參與熱情 雲林縣長選戰最新民調出爐 張麗善力壓劉建國 #民調 #縮小 #大選 #執政聯盟 #差距 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兩人民調差距拉近了 羅智強苦勸「最強對手」一件事 20:102022/05/16 政治 民調落後選情告急 澳洲總理宣布住房政策 15:272022/05/15 國際 雙北停課做法不一恐造成家長困擾 北市：最後結果差距不大 16:522022/05/18 生活 外傳國民黨將推徐志榮選苗栗縣長 苗議長盼黨內初選 10:542022/05/16 政治 蔡政府執政6周年最新民調曝光 民眾超不滿這些事 18:492022/05/16 政治 防疫的怒火終會燒向蔡英文 04:102022/05/18 時論廣場 桃市長人選空降 黃健庭：張善政個人條件實在太優秀 16:082022/05/18 政治 486位里長連署相挺 呂玉玲：我就是桃園最強 10:102022/05/16 政治 林姿妙最新民調驚呆眾人！「這事」讓網友看傻眼怒嗆3字 08:432022/05/18 政治 南投縣長選戰最新民調曝光 許淑華全面輾壓蔡培慧 20:512022/05/18 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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