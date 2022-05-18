澳洲21日大選在即，雪梨晨驅報18日公布民調，工黨對自由黨-國家黨執政聯盟的支持率差距，從兩周前54％對46％，縮小至51％對49％。衛報民調也顯示差距從49％對45％，縮小至48％對46％。總理莫里森認為選前民調趨勢令人鼓舞。

國民黨智庫民調 逾半不信司法公信力性 近六成認監院失去獨立性
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