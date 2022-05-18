國民黨今提名張善政參選桃園市長，桃園市議長邱奕勝傳出在晚間退出國民黨所有群組；對此，網友表示，「有種退黨啦」、「朱立倫先開除他」、「退群不退黨，撒個嬌而已」！

國民黨中常會今（18）日通過提名前行政院長張善政參選桃園市長，藍營桃市議員紛紛痛批此舉罔顧地方基層的心聲，也不尊重議長邱奕勝，對此邱奕勝本人不願接聽電話，但他在晚間8點多退出國民黨所有群組，似乎用這舉動表達他的不滿。

藍營民代也證實，邱奕勝在晚間8點多陸續退出國民黨所有群組，包括與市議員的黨務群組等，與國民黨有關的群組都退出，可以看出來邱奕勝目前心情一定很生氣。

對此，PTT網友表示，「有種退黨啦」、「連國民黨籍都退啊，笑你們不敢啦」、「意見一堆，學學民進黨好嗎」、「退群組很嚴重嗎？」、「不要讓邱奕勝退黨，朱立倫先開除他」、「還在內鬥喔」、「小孩子吵架嗎？明天要不要切七段？」、「退群組能幹嘛，退黨比較快吧」、「都快完蛋了還在黨內互打」、「怎麼不是退出國民黨?」、「退群不退黨，撒個嬌而已」！