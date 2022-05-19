唐玲到基金會擔任義工，分享戒菸經驗。（董氏基金會提供）

女星唐玲罹患胃癌第4期仍積極正向面對病情，時常在臉書上分享抗癌心情。17日傍晚她在臉書上把「家醜」攤在陽光下，自曝自己是私生女被媽媽拋棄，爸爸外遇劈腿還家暴她。今天她到董氏基金會擔任義工，幫忙戒菸比賽事宜，透露以自己的醜事得到關注並非她的本意，但她想把黑暗面與大家分享，有相同經歷的人能夠互相鼓勵。她也透露因為悲慘的過往，讓她藉著抽菸紓壓安撫情緒，因此抽了27年的菸：「大家都不了解我，只有菸是我的好朋友。」

她2014年開始下定決心戒菸，自認意志力薄弱，因此到住家附近戒菸門診報到尋求專業協助。她回想第一次進戒菸門診就爆哭對醫師說：「我想要戒菸。」 醫師很冷靜地對她說：「沒關係妳爆哭很正常，就像妳要告別一個很好的朋友。」唐玲才意識到長期以來沒有人能夠理解她的痛苦，只有抽菸時能得到短暫的解放，但為了身體健康她仍然下定決心要戒菸。只是唐玲聽說戒菸通常都會胖10公斤，她急著問醫師是否會變胖，並笑說：「我一直都是走性感健康、身材好的路線，變胖怎麼工作啊！」還好在醫師飲食監控下，唐玲戒菸後身材依舊曼妙。

唐玲透露朋友們聽到她癌症末期，都以為她已經到安寧病房了，她表示目前身上的癌細胞已清除，需要定期追蹤，但她還是會擔心，尤其她的疫苗目前只打到第2劑，如果染疫絕對是重症病患。但面對病況唐玲盡量樂觀，她說今天和醫生聊天，醫生說她「Living in Dying」，意思是她活在死去當中，她轉念一想，每個人都一樣是活在死去當中，只要好好把握每一天，過得充實就好。