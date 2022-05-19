二手精品達人「阿邦師」李正邦被判刑定讞，因為口腔罹患腫瘤被監所拒收，監委質疑李的病情沒有急迫性，認為監所拒絕收監標準不一；66歲的李媽媽今天哭訴，她的兒子在開刀前5天被強制收監，短短6個多月口腔癌從零期惡化至四期（末期），這樣還不急迫嗎？監所拒收有什麼錯？難道要等到醫師宣告不治才能保外就醫？

李正邦因案判刑3年半確定，提出醫院診斷證明讓獄方拒絕收監，監察院認為李正邦手術日期因疫情一再展延，顯無急迫性，檢察官未查明停止執行原因是否消滅，監所拒絕收監的裁量標準欠缺一致性，日前糾正矯正署、高雄第二監獄、橋頭地檢署。有心人士還爆料，指李正邦判刑定讞竟「逍遙法外」，過豪奢生活。

年事已高的李正邦母親李明玉今天出面替兒子喊冤說，李正邦願意面對司法，109年9月27日接到執行檢察官的發監指揮書就到高雄二監服刑，同年10月7日因為醫師診斷「癌前病變」的證明書，二監拒收李正邦，檢察官裁定以20萬元保外就醫。自此李正邦每個月到高雄醫學大學附設中和紀念醫院接受治療，並依規定向檢察官和監所陳報。

李媽媽說受刑人也有人權，拿出律師書狀強調「人民之健康權，為憲法第22條所保障之基本權利（本院釋字第753號及第767號解釋參照），憲法保障之健康權，不受任意侵害」。她兒子保外就醫期間不計入刑期，先接受口腔病變手術，去年4月發現癌細胞轉移必須開刀，因為疫情爆發、醫護吃緊，幾經安排，高醫決定去年10月27動手術。

回診治療過程，醫師發現李正邦的腫瘤雖是零期，但癌細胞面積持續擴大，手術不能再拖；但有心人士卻惡意爆料李拒絕服刑、逍遙法外，執行檢察官於是簽發指揮書，命令李正邦於同年10月17日入監，李申請開刀後再執行被駁回，檢察官要求10月22日一定要報到，否則拘提。在高醫安排手術的前5天，李正邦被強制入監服刑。

李媽媽表示，當時她兒子的口腔癌是零期，被迫入獄後，因為高雄二監配合戒護就醫的是國軍高雄總醫院左營分院，李正邦只能更換醫院診治，但欠缺設備無法開刀；今年農曆春節前夕，李轉院回到高醫，口腔癌已惡化至第二期，而且遲延至4月13日接受切片治療，7天後確認「左下齒齦鱗狀上皮細胞癌」第四期。

李媽媽哭著說，短短幾個月，她兒子的口腔癌從零期變末期，如果當時能積極施以手術，癌細胞擴散不至於如此迅速。本月2日，李正邦被戒護到高醫接受「左下齒齦病灶區廣泛性切除術」「下顎部分切除術」等手術，術後仍須接受化療及放射線治療，追蹤防止癌細胞擴散，她懇求法務部及矯正署讓她兒子能把握癌末的黃金救治期，挽救寶貴生命！

圖說：阿邦師癌末診斷證明書