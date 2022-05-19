Snow Fox門面照。（Snow Fox提供）

Snow Fox全店照。（Snow Fox提供）

Snow Fox創辦人Pheobe於門市照。（Snow Fox提供）

台灣保養Snow Fox一號店落腳天母門市，創辦人Phoebe表示，天母擁有許多與家人的回憶，延續這份愛的感覺所以選擇在天母展開品牌，全店不假他人之手，從配色、擺設、花藝全由Phoebe規劃，全新打造一個視覺溫暖、舒服的氛圍。

全店總坪數37坪，擁有寬敞的購物環境，顧客可以透過專業的服務人員來了解並體驗商品，將國人喜愛購買的面膜設置獨立專區，消費者可以迅速透過功效來選擇適合的有機棉面膜，精巧中島設計展示季節主打商品，另外裝置拍照牆，隨著時節變換主題，讓購物更添樂趣。

未來也會加開臉部SPA課程，透過專業膚況諮詢後，精選Snow Fox植物油乳霜，加上自選專業級精華液與草本粉末製作出純素面膜，成分內含必需脂肪酸有助修護肌膚、將濃縮的精華有效傳達肌底，感受無添加防腐劑的溫和高效滋養面膜。想要一對一客製專屬保養品，可致電至門市預約或透過Snow Fox的Facebook進行線上預約。