疫情升溫之際，各種亂象也層出不窮。一名男網友抱怨，他向老闆告知快篩陽性的消息，結果對方卻要求他不要去做PCR，「就自主隔離7天沒事，當一個好的黑數」，後來他還是去做PCR，不料卻被老闆痛罵，讓他相當不解，貼文一出也引起網友熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，15日他因身體不舒服而自行快篩，結果檢測線（T）出現淺淺一條線，嚇得他趕緊拍照向老闆回報，然而老闆卻將照片轉發給藥劑師好友，並詢問這樣有無確診？對方回答「這沒」，老闆便要求他繼續上班。

原PO接著說，周一（16日）老闆請他回家再快篩一次，這次出現明顯兩條線，確實中鏢，他立刻打電話通知老闆與同事，但老闆得知後卻要求，「不要去PCR，因為人多病毒更嚴重」，讓他相當困惑。

事後原PO詢問身為醫護人員的太太和其主管的意見，都建議他去做PCR，以保障自己的權益，他便於16日晚上到診所排隊做PCR，18日採檢結果出爐，確實為陽性，然而他將PCR結果回傳給老闆，卻被對方罵到臭頭。

原PO公開與老闆的對話紀錄。（圖／翻攝自爆怨公社）

從對話截圖可見，老闆指責，「我下的指導棋，你又不聽，護理長只管得到你老婆，他管不到你，你是自由的法人，不在你老婆的公司上班」、「叫你不要去PCR，就自主隔離7天沒事，當一個好的黑數」，最後更直言，「我今天已沒任何症狀，神清氣爽，搞不懂你在想什麼」。

對此，原PO不禁質疑「這樣對嗎？」也無奈直呼，「疫情期間誰都不想中鏢，但自己痛苦沒關係，還是要保護周遭的人，也保障自己的權益吧」，並透露之後打算離職，目前正在找新的工作。

貼文一出，網友們紛紛回應，「什麼叫當一個好的黑數」、「你老闆才在講幹話，有良心的人知道自己陽性就會趕緊隔離自己，避免波及到別人」、「本來就要去PCR保護自己也保護身邊的人，公司這樣的作法真的很不道德，你做的是對的」、「很好啊，只是確診就能看清一間公司，早點離開是正確的」。

此外，也有網友看到老闆說的最後一句話不寒而慄，「我今天已沒任何症狀，神清氣爽？這可以理解為老闆也是陽性嗎」、「都沒有看到重點嗎？感染源是誰很明顯了」。