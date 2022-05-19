「老宅．曾經－台灣百年民宅之美」特展開幕記者會19日舉行，現場展出50間台灣百年老宅的照片，再一次向台灣的老房子致敬。（季志翔攝）

現場展出50間台灣百年老宅的照片，再一次向台灣的老房子致敬。（季志翔攝）

現場展出50間台灣百年老宅的照片，再一次向台灣的老房子致敬。（季志翔攝）

「老宅．曾經－台灣百年民宅之美」特展開幕記者會19日舉行，現場展出50間台灣百年老宅的照片，再一次向台灣的老房子致敬。（季志翔攝）

「老宅．曾經－台灣百年民宅之美」特展開幕記者會19日舉行，現場展出50間台灣百年老宅的照片，再一次向台灣的老房子致敬。（季志翔攝）

「老宅．曾經－台灣百年民宅之美」特展開幕記者會19日舉行，現場展出50間台灣百年老宅的照片，再一次向台灣的老房子致敬。（季志翔攝）

現場展出50間台灣百年老宅的照片，再一次向台灣的老房子致敬。（季志翔攝）

現場展出50間台灣百年老宅的照片，再一次向台灣的老房子致敬。（季志翔攝）

現場展出50間台灣百年老宅的照片，再一次向台灣的老房子致敬。（季志翔攝）

2016年陳國慈女士承購台北市歷史建築，迪化街一段207號店屋，並於2017年創立迪化二零七博物館，以推廣老房子再利用及台灣常民生活文化為宗旨，成為在博物館法後第一個自然人所創立的私立博物館，至今走過5個年頭，舉辦21檔展覽，5場巡迴展覽，87場講座活動，以及21場講座影片線上看，更在疫情嚴峻期間迅速應變出博物館休館不休息雲端服務，透過線上導覽直播持續發揮博物館的推廣教育功能，迪化207博物館五年來運用多元的方式呈現，打造出適合老中青三代一同喜愛的文化空間，開館至今超過40多萬人次參觀。

迪化207博物館創辦人陳國慈表示，2017年4月博物館誕生，轉眼間已在大稻埕陪伴大家5年，推廣老房子活化是我20年來的個人使命，促成了台北故事館，撫臺街洋樓以及迪化207博物館的再生，讓三棟老房子重新以新生命融入現代人的生活，但隨著他今年8月31日正式退休，並結束迪化207博物館。 老房子活化就像是一場接力賽，相信這精彩的5年將屬於共同的一段美麗記憶，這次老宅．曾經 台灣百年民宅之美特展以及同名專書，以50間台灣百年民宅之美劃下謝幕，是迪化207博物館，也是團隊再一次向台灣的老房子致敬。