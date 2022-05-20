今年BMW攜手當代藝術大師Jeff Koons一同挑戰藝術品的創作極限，融合跑車充滿力量與速度的活力以及流行藝術的靈魂，藉由THE 8 Gran Coupe四門旗艦跑車加入大膽前衛的普普藝術風格，「THE 8 X JEFF KOONS」全球限量99台，其中1台正在「2022年台北當代藝術博覽會」中，搶先亞洲地區首度公開展出。

限量第99台的THE 8 X JEFF KOONS已於4月6日在紐約佳士得進行慈善拍賣，最後以47.5萬美金、約新台幣1370萬元成交，所有收益將捐給國際失蹤與受虐兒童中心（ICMEC，International Centre for Missing & Exploited Children），成功得標的買家將可獲得Jeff Koons本人親自導覽，前往他在曼哈頓的工作室參觀。

有「當代藝術大師」稱號的Jeff Koons，絕對是當代普普藝術的探索者、潮流文化的領航員，他劃破了平淡生活與藝術之間的界線，日常所見的物品、可愛的卡通形象都能夠以不可思議的尺寸放大並創新，顛覆大眾對美和藝術的所有定義，在世界各地蔚為風潮。Jeff Koons最著名的大型不鏽鋼氣球動物、翻玩復古廣告海報和麥克傑克森的陶瓷雕刻等作品都震撼世人，大膽結合藝術以及生活，對於一直致力於創造藝術車的BMW而言，彷彿為車款注入了新世代潮流基因。

Jeff Koons表示：「我所創造的BMW 8系列絕對是我的夢想車！這對我來說非常特別，因為從很久以前我就想創造一輛既動感又華麗的特別版本BMW車款，也期待這輛車是普普藝術的另一種展現方式。這輛車的創作理念很簡單，是將汽車動力的設計元素以誇張的線條呈現，從引擎蓋折線延伸至行李箱的線條逐漸放大，營造出一種向前推動的感覺。我也特別喜歡這輛車會成為全球販售車款的想法，希望眾人會像我一樣享受這輛BMW 8系列Gran Coupé四門跑車，令人迫不及待的想駕駛，乘坐並擁有它。以藝術結合駕馭樂趣，不論駕駛者而或乘客，進入車內都能愉悅自在，這就是我希望我所設計的車款對於世人的影響。」

THE 8 X JEFF KOONS外觀由藍色、黃色、銀色等11種高飽和度色彩所交織而成，色彩與極富視覺張力的「POP！」爆炸圖案呈現潮流風格魅力，車身精緻複雜的幾何線條設計充滿活力與熱情，Jeff Koons解釋每一側由纖細至開闊的線條象徵THE 8 X JEFF KOONS的力量和速度，車尾爆炸性高彩度線條也是向自己於2010年所創造的BMW Art Car致敬。

座艙空間耳目一新的俏皮風格一覽無疑，座椅由強烈的紅色和明亮的藍色形成鮮明對比，使人聯想到漫畫世界中超級英雄的顏色以及BMW M品牌的代表色，其他內飾設計由BMW一貫的高端材質和精美皮革所組成，而杯架飾板上的簽名Jeff Koons特別選擇了BMW標誌性的巴伐利亞藍，將經典與潮流完美融合於BMW M850i Gran Coupe中，同時每輛車均附有Jeff Koons簽名證書與限量車的專屬車輛編號。

THE 8 X JEFF KOONS的精緻外觀來BMW集團的頂尖製車工藝，在外部油漆塗層上花費了超過200小時的時間，更經常需要使用放大鏡手工繪製複雜的彩色圖騰，車輛漆面和飾面生產的負責人Hermann Knott 說道：「最大的挑戰是從一開始要理解和捕捉藝術家的精神，並使用技術以及手工藝精確完成需求，但對於我們而言也是一個非常特別的體驗，我認為這些限量車是真正的藝術。」而此次選擇BMW 8系列是因最初的BMW 850i為8系列在1990年推出的第一款車型，並為先進駕駛技術創造全新的視角，不論是優雅外型或跑車性能都吸引了許多熱愛車的鑑賞家購買，Jeff Koons也延續了創新的精神創造出獨一無二的限量車款。

BMW攜手當代藝術大師Jeff Koons一同挑戰藝術品的創作極限，融合跑車充滿力量以及流行藝術的靈魂，激盪出全新火花。（汎德提供）

杯架飾板上的簽名Jeff Koons特別選擇BMW最具代表性的巴伐利亞藍色。（汎德提供）

座艙空間的俏皮風格一覽無疑，使人聯想到漫畫世界中超級英雄的顏色以及BMW M品牌的代表色。（汎德提供）