新竹縣治區內豆子埔溪沿線已完成汙水下水道系統，將能大幅減輕被家庭廢水汙染。（羅浚濱攝）

縣府積極在竹北市和竹東鎮佈建汙水下水道建設，累計接管戶數有5萬1264戶，總接管率達到24.3％，連續2年達3％接管提升率，是中央政策訂定目標的2倍，內政部營建署110年度「汙水下水道建設計畫考核評鑑」，獲評鑑甲等和用戶接管普及率增加最多特別獎2項大獎的肯定。

縣長楊文科表示，汙水下水道工程是看不見的隱形建設，卻是一座文明城市進步的重要指標，效益能大幅減輕河川汙染，改善飲用水質等，為提昇新竹縣生活品質，縣府積極向內政部營建署爭取經費，在人口和住宅稠密的竹北市和竹東鎮興建汙水下水道系統，這3年內共投入11.33億元。

楊文科指去年用戶接管數在縣府努力及居民配合下，創下7529戶的新高，目前已增加到1萬7500餘戶，累計竹縣接管戶數5萬1264戶，用戶接管率從3年前的16％提升到24.3％，在非六都排名第4，連續2年用戶接管提升率達每年3％，是中央政策目標每年1.5％的2倍。

工務處代理處長江良淵說，竹北市汙水下水道已完成第一期縣治區，包含此段豆子埔溪，將能大幅減少被家庭廢水汙染，第二期完成高鐵特定區和台科大都計區，竹東鎮完成以中豐路以北的一、二期區塊。

江良淵說，目前正進行中華路以西和豆子埔溪以南的第6標，及中正東路、三民路及仁愛路的第7標，規畫第三期中華路以西、豆子埔溪以北到台元科技園區，竹東鎮規畫第三期中豐路以南到台大竹東分院及榮總新竹分院。

目前接管的5萬多戶，可將住家廁所和廚房汙水透過用戶管線，排到公共汙水下水道，流向竹北和竹東2座水資源回收中心處理，用戶基本上只負擔路面刨除後的復舊費用，負擔不多，使民眾多很有意願接管。

楊文科指出，為因應竹北市快速成長的用戶數，縣府投入4億6千多萬元辦理竹北水資源回收中心第二期擴建工程，期今年底能竣工，讓生活汙水總處理量每天可達4萬5千噸，加快汙水資源化效益，規畫發展再生水供應給園區使用，達到永續經營的目標。