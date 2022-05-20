《全明星觀察中2》本周播出第6集，本以為住進爽爽的森林玻璃屋開始啟動渡假模式，沒想到體能教練郭泓志開始嚴格執行跑山馬拉松體能訓練，眾人不堪體力負荷跑得氣喘吁吁，過程中邱宇辰、吳心緹落後大半被丟包。

製作單位規劃了羽球、飛靶項目比賽，郭泓志一出馬每一次射出都獲得滿堂彩，眾人投以崇拜的目光簡直是神槍手轉世。精彩的花絮釋出網友大喊不過癮，直說這是郭泓志《全明星運動會》第4季的熱身賽。

除了體能課之外，7人接獲新任務從事資源回收工作，舉凡被丟棄的大冰箱、小家電都學習如何歸類落實循環經濟再利用。7人發揮合作無間的默契迅速的完成任務。

《觀察中2》日前釋出彩蛋，潘君侖、王品澔惡作劇上演整人戲碼「鱷魚出沒」的花絮，兩人故意引室友前來聊天，並丟出小鱷魚玩具，此舉果然讓晏柔中、吳心緹高分貝尖叫，最淡定的是王子看到鱷魚直接笑出來說「鱷魚蚊香」，也讓嚇人的潘君侖、王品澔直接笑翻。《全明星觀察中2》每周日晚8點在台視首播，晚10點於myvideo上架。