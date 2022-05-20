Apple TV＋ 暖心喜劇《而立人生》以幽默詼諧的手法，詮釋一對極度渴望孩子的伴侶，在經歷不孕與領養過程面臨配對孩子之不易、錯失時機等艱鉅挑戰，終在第3季準備踏上為人父母新身份的旅途。

第3季由原班人馬演出，《少年Pi的奇幻漂流》瑞夫史波飾演男主角傑森，英國熱門喜劇《女婿亂入》埃絲特史密斯飾演女主角妮基。故事接續第2季尾聲，2人沈浸在妮基的姊姊凱倫婚禮的幸福氛圍下，已準備好要接受只有2人世界的生活，卻意外獲得他們曾在領養活動中最在意的小女孩公主與她的弟弟泰勒，總能以無厘頭的機智化解危機的他們，這次是否也會坦然面對這突如其來、失而復得的轉機？

劇中角色的古怪個性與看似亂糟糟的生活，正巧呈現出當代許多小倆口的日常，無論是仍在求子或已晉升為父母階級，現實生活確實如戲裡一般無法事事皆按部就班、如期而至，新挑戰總在毫無防備時迎面而來，而人生卻也因這些未知驚喜才充滿精彩。《而立人生3》將於7月22日上線，每週五更新一集，共10集。