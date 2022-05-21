滯留鋒重返台灣前，今有1天的短暫空檔，接下來大雨將連下7天！最新預報顯示，明起鋒面滯留台灣上空，各地有陣雨或雷雨機率；下周二（24日）西南季風增強，不排除劇烈天氣更明顯，全台都要當心。

恆春半島昨天上午短短3小時下了200毫米的誇張雨量，水氣移出陸地後降雨趨緩。今各地多雲時晴，中午過後近山區有降雨機率；各地氣溫：北部19至30度、中部20至34度、南部22至34度、東部21至33度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據最新模式模擬，明起至下周六（22至28日），滯留鋒調整回台灣附近南北徘徊，頭兩天結構較鬆散，但已有雷陣雨機率，中南部以午後機率高。

下周二起一連5天，西南季風助攻，鋒面威力大增。吳德榮提醒，大氣條件極適合「對流胞」發展，雨勢影響範圍擴大，應隨時注意伴隨的劇烈天氣，包括雷擊、強風、驟雨，若雨下久一點，甚至有「致災」可能。