今起系統逐漸移入，與上次不同的是，這回從南邊來。南台灣今受對流發展影響，有較強降雨機率，屏東有大雷雨，天氣相當不穩定。下周日（22日）起滯留鋒重返台灣上空，全台都有大雨甚至雷雨，雨勢將持續至下周四（26日）。

今晨巴士海峽已有對流雲接近，伴隨強降水及閃電，南部首當其衝。氣象專家吳德榮指出，接下來的天氣逐漸轉為不穩定，在滯留鋒重新回到台灣前，這兩天水氣增多、降雨機率升。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今白天舒適微熱、早晚稍涼，各地氣溫：北部20至30度、中部22至34度、南部22至34度、東部20至32度。南部及東半部有局部陣雨或雷雨，中部以北近山區午後也有陣雨。

最新模式模擬，明天大氣持續不穩定；下周日至下周四滯留鋒回到台灣附近南北徘徊，儘管結構較鬆散，仍有激發對流胞的機率。吳德榮提醒，要注意其伴隨的雷擊、強陣風、瞬間降雨等「劇烈天氣」。

27日起滯留鋒還沒走遠，仍有強降雨威脅，多雨的日子還要好一陣子，民眾應趁今天還有一些空檔，做好準備。