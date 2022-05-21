大陸一名南京的人妻，趁老公隔離期間，帶男同事回家過夜，效仿AV女優拍攝激情片，結果不小心手滑，將該影片誤傳至社區群組，整個小區都看見，成員包括她老公，讓人妻頻頻要求版主解散群組，影片曝光後，不少網友直呼：「女主角身材太好了吧」、「聲音好好聽」。

左圖為大陸一名人妻將和小王拍攝AV動作片，誤傳社區群組，右圖為由幼兒園澄清聲明。（圖／翻攝自網易新聞）

綜合陸媒報導，大陸南京某社區的人妻，趁老公出差隔離期間，她不只出軌男同事還帶對方回家你儂我儂，更仿效日本AV女優拍攝私密影片，人妻還將原本要自己私藏的影片，手滑傳到社區的公開群組，所有人包括老公都看的見這部「愛情動作片」，住戶們看完後都大讚人妻的嬌滴聲很好聽，還直呼：「女主角身材棒」。

也有網友爆料，該名人妻是名幼兒園教師，事件一發生，幼兒園立刻發訊息安撫家長，據了解上傳到社區群組的影片長達6分鐘，且人妻還曾苦苦哀求版主，解散社區群組，但版主表示，就算群組解散聊天紀錄還會存在，且住戶中一定有人「已下載」該火辣影片，而影片也火速在網路傳開，不少人都聽過人妻「啊啊啊」嬌滴滴的叫聲。

人妻還因解散社區群組一事，鬧上警局，雖成功解散，但一點開群組，影片就在對話框中最顯眼的地方，還能清楚見到人妻那句：「對不起發錯了」，俗話說：「家醜不可外揚」，沒想到人妻這波操作，鬧的小區眾人皆之。