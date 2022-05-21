傳統認為人們應該是越努力越幸運，但有的人即便不努力，甚至天生有點懶惰，依舊有人疼愛，不愁吃穿，只因她們福氣、運氣都很好。《搜狐網》運勢命理專欄點名，雙魚女、射手女、獅子女、水瓶女、天秤女就是有本錢懶惰，婚後不愁吃穿、不缺人疼愛。

▍雙魚女

大多數雙魚女或多或少都有點公主病，但不可否認，她們的確福運好。就算自身能力不夠強，不能完成心中所想，但她們找的另一半總能為其完成心願，過上想要的生活。雙魚喜歡依賴他人，當身邊出現值得信賴的人，就會對他言聽計從，讓做什麼就做什麼，完全不用動腦子，更別說動手了，即便如此，她們照樣有人寵愛、不愁吃穿。

▍射手女

射手女愛自由，隨性灑脫，為人懶散，喜歡及時享樂，從而成為別人嘴裡的「懶人」，其實她們並不是真正的懶，只是嫌麻煩，不喜歡與人斤斤計較，當下過得開心就行，不在意旁人看法，雖然射手看上去有點懶，但她們的命很好，不僅能得到愛人寵愛，還能旺夫又帶財，誰娶到她們，如同娶了一個聚寶盆，典型的越懶越幸福。

▍獅子女

在人們心中，獅子座的女生處事果斷，雷厲風行，執行力強，不過真正瞭解後，便會發現她們有嚴重拖延症，表面看似精明，實則做任何都得拖到最後一刻才會去做。而且結婚後的獅子女在生活上非常懶，凡事都喜歡指揮老公去做，就算另一半心中不滿，只要她們撒撒嬌，對方也會心甘情願受指使，誰讓她們命好，嫁到一個好老公。

▍水瓶女

水瓶女為人佛系，淡泊名利，沒什麼進取心，安於現狀，享受生活，平時能偷懶就絕不會勤快。不過，她們天生命好，就算一輩子不奮鬥，依舊能過上自己想要的生活。結婚後，就算不打理家務瑣事，照樣會被老公捧在手心疼愛，生來就是享福的命，雖說懶惰，但頭腦聰明的她們只要用心去做，總會快人一步，所以她們絲毫不用擔心未來。

▍天秤女

天秤女從小顏值出眾，注重個人形象，表面看似勤快，其實骨子裡很懶散，對於別人的請求都是敷衍了事，不過因為她們情商高，處事圓滑，既能不落人口實，也能偷懶樂得輕鬆。再加上天秤女福運好，總能萬裡挑一選中視自己如珍寶的老公。所以，她們就算生性懶惰，也能嫁個好老公，不缺人疼愛，不用為生活煩惱，簡直是上帝寵兒。