高雄捷運今年2月份因為台灣燈會系列活動，日平均運量達12萬6857、但3月份開始下滑、4月疫情又起運量開始降，到了今年5月份日平均運量已經掉到只剩8萬多人次，是今年的低點。（洪靖宜攝）

近期疫情又起，高捷運量明顯受到影響，根據高雄捷運公司運量統計表，今年2月份因為台灣燈會系列活動，日平均運量達12萬6857、但3月份開始下滑、4月疫情又起運量開始降，到了今年5月份日平均運量已經掉到只剩8萬多人次，是今年的低點。高捷公司研判與一波疫情有很明確的關係，但也強調，捷運系統相關的清潔消毒以及人員防護都是執行非常落實，希望民眾能踴躍搭乘。

高雄捷運公司跟上潮流在粉絲專頁玩起「關於高雄捷運你可能不意外的point」與網友互動，其中最後第10點提及「高雄捷運與高雄輕軌最近運量不好，期待您來搭乘」，底下網友也紛紛回應：「最後一句才是重點」、「第十點好實際...」，但到底高捷近期運量有多不好，其實從數字來看便能知一二。

根據高雄捷運公司運量統計表顯示，今年1月紅橘兩線日平均運量為10萬8219人次，來到2月份因為有台灣燈會和爆紅的無人機展演加持下，日平均達12萬6857人次，其中2月27日總運量就有28萬2788人次，是今年單日最高，不過到了3月，日平均運量則是11萬7360人次，但4月疫情又起，搭乘人數又直直落，降到剩10萬626人次，勉強還有6位數，但5月份因為確診人數暴增，疫情持續嚴峻，目前日平均掉到僅約8萬人次左右，是今年的最低點。

相較疫情前，高雄捷運每日平均運量約都有18萬人次，看得出受到疫情衝擊，民眾減少出門，運量實在是差很多，但比起去年三級警戒期間，曾有單日僅約1萬人次，比較起來現在算是還保持有一定運量。

高捷公司也說，這一波低點與疫情有很明確的關係，但強調捷運系統裡面相關的清潔消毒，以及人員防護等等都是執行得非常落實，希望大家對捷運跟輕軌還是要有信心，踴躍搭乘。

近期高捷公司也積極舉辦活動，如母親節媽媽免費搭、還有520著情侶裝免費搭，藉此吸引人潮，而等到疫情趨緩，像是8月期間，就是高捷行銷的重點月份，也會舉辦高捷夏令營、三對三籃球賽和動漫祭，也預計參加今年移師高雄舉辦的2022臺灣文博會，希望能重拾民眾對捷運信心。